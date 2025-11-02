Ричмонд
В Сочи объявлена ракетная опасность, в городе работает ПВО

Экстренные службы Сочи переведены в режим повышенной готовности.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи объявили ракетную опасность и активировали систему противовоздушной обороны. Ночью 2 ноября об этом сообщил мэр Андрей Прошунин. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Мэр обратился к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие. Особое внимание он уделил тем, кто живёт рядом с берегом: «Ни в коем случае не выходить на улицу, нужно оставаться в защищённых помещениях без окон».

Прошунин также призвал очевидцев воздержаться от съёмки и публикаций в соцсетях — не показывать работу ПВО, беспилотники, их обломки и деятельность спецслужб. Официально отменят сигнал только тогда, когда ситуация полностью стабилизируется.

Ранее в Краснодарском крае временно приостановили работу всех трёх аэропортов региона. Первым ограничения ввели в аэропорту Геленджика, а чуть позже, около полуночи, к нему присоединились аэропорты Сочи и Краснодара.