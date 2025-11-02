Ричмонд
Обломки БПЛА повредили танкер и нефтетерминал в порту Туапсе

Обломки БПЛА повредили танкер и нефтеналивной терминал в порту Туапсе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Из-за упавших частей беспилотника на танкере начался пожар.

«В порту Туапсе фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер. Пострадала палубная надстройка. Экипаж танкера эвакуировали. На судне возник пожар», — сообщается в telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Сообщается также, что в здании железнодорожного вокзала повреждено остекление. На месте работают экстренные службы. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Ранее система ПВО была активирована в Сочи, где объявили режим ракетной угрозы. Все экстренные службы переведены в режим максимальной боевой готовности.

