Обломки БПЛА повредили танкер и нефтетерминал в порту Туапсе

Из-за упавших частей беспилотника на танкере начался пожар.
Обломки БПЛА повредили танкер и нефтеналивной терминал в порту Туапсе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
«В порту Туапсе фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер. Пострадала палубная надстройка. Экипаж танкера эвакуировали. На судне возник пожар», — сообщается в telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
Сообщается также, что в здании железнодорожного вокзала повреждено остекление. На месте работают экстренные службы. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Ранее система ПВО была активирована в Сочи, где объявили режим ракетной угрозы. Все экстренные службы переведены в режим максимальной боевой готовности.