Обломки БПЛА вызвали пожар на танкере в порту Туапсе, повреждены терминал и вокзал

В порту Туапсе в результате падения обломков беспилотника (БПЛА) произошло возгорание на нефтеналивном танкере, повреждена его палубная надстройка. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.
Экипаж судна был эвакуирован. Также сообщается о повреждениях строений и инфраструктуры нефтеналивного терминала.
Кроме того, в здании железнодорожного вокзала Туапсе были повреждены стекла. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 2 ноября, системы противовоздушной обороны (ПВО) России сработали над Геленджиком и Туапсинским районом Краснодарского края, отражая попытки атаки украинских беспилотников. Угроза атаки БПЛА также объявлена в Новороссийске.