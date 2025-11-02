Мужчина погиб в акватории реки Малая Черная в Пермском крае

«Инцидент произошел 1 ноября 2025 года в акватории реки Малая Черная в селе Петропавловск Большесосновского муниципального округа. Сообщение о происшествии поступило в 16:45 по местному времени. К месту вызова были направлены силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) — 11 человек и 4 единицы техники. Спасатели МЧС не привлекались. В результате происшествия погиб мужчина», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.