Гражданина КНР, сбежавшего из колонии в Приморье, задержали и вернули назад

В Приморье задержан осуждённый гражданин Китая, ранее сбежавший из колонии-поселения № 37. Его задержали сегодня в 9 утра в селе Ильичёвка и возвратили к месту отбывания наказания. Задержание проведено в рамках совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудников ГУФСИН и Пограничного управления ФСБ при содействии УМВД, представителей СМИ и жителей Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.
Днём ранее ведомство информировало, что мужчина, осуждённый по ч. 3 ст. 322 УК РФ за незаконное пересечение государственной границы, отбывал наказание в селе Дзержинское Октябрьского района и самовольно покинул учреждение, после чего был объявлен розыск. В сообщении подчёркивалось, что в колониях-поселениях осуждённые содержатся без охраны, но под надзором администрации, могут перемещаться по территории без конвоя и покидать её с разрешения администрации.
ГУФСИН указало, что оперативные мероприятия велись совместно с Пограничным управлением ФСБ и при участии УМВД по Приморскому краю, при этом граждан и СМИ просили передавать информацию, способную помочь установить местонахождение осуждённого до его поимки. Руководство территориального управления выразило благодарность подразделениям ФСБ, сотрудникам УМВД, представителям СМИ и жителям края за содействие в проведении розыскных мероприятий.