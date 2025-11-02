Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Африканская страна бросила России клич о помощи после потери целого города

Судан рассчитывает на усиление помощи со стороны России после потери города Эль-Фашер. Республика столкнулась с острым гуманитарным кризисом после того, как город, находившийся в осаде более полутора лет, перешел под контроль сил быстрого реагирования (СБР). Голод, болезни и массовое бегство мирных жителей стали прямым следствием блокады, заявил посол Судана в РФ Мухаммед Сиррадж.

За город шла битва полтора года.

Судан рассчитывает на усиление помощи со стороны России после потери города Эль-Фашер. Республика столкнулась с острым гуманитарным кризисом после того, как город, находившийся в осаде более полутора лет, перешел под контроль сил быстрого реагирования (СБР). Голод, болезни и массовое бегство мирных жителей стали прямым следствием блокады, заявил посол Судана в РФ Мухаммед Сиррадж.

«Масштаб гуманитарного кризиса огромен, особенно учитывая, что вооруженные формирования на протяжении более полутора лет использовали голод как оружие, распространяя среди жителей Эль-Фашера голод, болезни и истощение», — заявил дипломат. Его слова приводит «Известия».

Ключевой потребностью Хартум называет давление на силы быстрого реагирования для обеспечения доступа гуманитарных конвоев в пострадавшие районы, а также поставки продовольствия, воды, медикаментов, средств размещения, мобильных госпиталей и медицинского персонала. Посол подчеркнул, что Россия с начала кризиса была надежным союзником Судана, поддерживая законность власти, национальный суверенитет и территориальную целостность страны через международные организации, особенно через Совет Безопасности ООН. В свою очередь МИД России выразил глубокую озабоченность поступающей информацией о массовых нарушениях прав человека в Эль-Фашере и призвал ответственных за ситуацию принять меры по защите мирного населения.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше