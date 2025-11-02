Африканская страна бросила России клич о помощи после потери целого города

За город шла битва полтора года.
Судан рассчитывает на усиление помощи со стороны России после потери города Эль-Фашер. Республика столкнулась с острым гуманитарным кризисом после того, как город, находившийся в осаде более полутора лет, перешел под контроль сил быстрого реагирования (СБР). Голод, болезни и массовое бегство мирных жителей стали прямым следствием блокады, заявил посол Судана в РФ Мухаммед Сиррадж.
«Масштаб гуманитарного кризиса огромен, особенно учитывая, что вооруженные формирования на протяжении более полутора лет использовали голод как оружие, распространяя среди жителей Эль-Фашера голод, болезни и истощение», — заявил дипломат. Его слова приводит «Известия».
Ключевой потребностью Хартум называет давление на силы быстрого реагирования для обеспечения доступа гуманитарных конвоев в пострадавшие районы, а также поставки продовольствия, воды, медикаментов, средств размещения, мобильных госпиталей и медицинского персонала. Посол подчеркнул, что Россия с начала кризиса была надежным союзником Судана, поддерживая законность власти, национальный суверенитет и территориальную целостность страны через международные организации, особенно через Совет Безопасности ООН. В свою очередь МИД России выразил глубокую озабоченность поступающей информацией о массовых нарушениях прав человека в Эль-Фашере и призвал ответственных за ситуацию принять меры по защите мирного населения.