Африканская страна бросила России клич о помощи после потери целого города

Ключевой потребностью Хартум называет давление на силы быстрого реагирования для обеспечения доступа гуманитарных конвоев в пострадавшие районы, а также поставки продовольствия, воды, медикаментов, средств размещения, мобильных госпиталей и медицинского персонала. Посол подчеркнул, что Россия с начала кризиса была надежным союзником Судана, поддерживая законность власти, национальный суверенитет и территориальную целостность страны через международные организации, особенно через Совет Безопасности ООН. В свою очередь МИД России выразил глубокую озабоченность поступающей информацией о массовых нарушениях прав человека в Эль-Фашере и призвал ответственных за ситуацию принять меры по защите мирного населения.