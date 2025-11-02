Аэропорты ещё трех российских городов приостановили полеты

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о временной приостановке работы аэропортов в Казани, Оренбурге и Ульяновске.
«Аэропорты: Казань, Оренбург, Ульяновск (“Баратаевка”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель Росавиации в Telegram-канале.
Уточняется, что подобные меры были приняты для обеспечения безопасности воздушного движения.
Временные ограничения затронули десять аэропортов, включая Самару, Пензу, Краснодар, Сочи, Саратов, Волгоград и Геленджик, которые с вечера 1 ноября приостановили полеты.
Ранее губернатор Олег Мельниченко сообщил о введении плана «Ковер» в Пензенской области.
За пару дней до этого вслед за Оренбургом план «Ковер» начал действовать и в Орске. Это было связано с продолжающейся угрозой применения беспилотников.