Обломки БПЛА в Туапсе повредили танкер и нефтеналивной терминал

Как добавили в оперштабе, повреждения также получили строения и инфраструктура терминала. В здании железнодорожного вокзала повреждено остекление.
По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
В результате атаки БПЛА по региону также был поврежден многоквартирный дом в поселке Сосновом Туапсинского округа. Фрагменты беспилотников попали в третий этаж здания, где выбило стекла. О пострадавших не сообщается.
