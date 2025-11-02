В Приморье задержали сбежавшего из колонии гражданина Китая

О побеге гражданина КНР утром 1 ноября сообщили в региональном управлении ФСИН России. Иностранец был осужден на полтора года за незаконное пересечение границы России и отбывал наказание в колонии-поселении № 37 Дзержинское Октябрьского района. В его поиске участвовали отдел специального назначения, оперативные сотрудники ФСИН, ФСБ и МВД.