Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье задержали сбежавшего из колонии гражданина Китая

В Приморье задержали гражданина Китая, который сбежал из колонии-поселения в Октябрьском районе региона. Об этом РИА Новости сообщил представитель областного управления ФСИН России.

Источник: Газета.Ру

«В ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудников ГУФСИН и ПУ ФСБ данный осужденный задержан 02.11.2025 в 09.00 (02:00 мск) в селе Ильичевка сотрудниками отдела розыска ГУФСИН России по Приморскому краю», — сказал собеседник агентства.

Представитель регионального ГУФСИН добавил, что сбежавшего гражданина Китая уже доставили по месту отбывания наказания.

О побеге гражданина КНР утром 1 ноября сообщили в региональном управлении ФСИН России. Иностранец был осужден на полтора года за незаконное пересечение границы России и отбывал наказание в колонии-поселении № 37 Дзержинское Октябрьского района. В его поиске участвовали отдел специального назначения, оперативные сотрудники ФСИН, ФСБ и МВД.