В Европе предрекли новые проблемы у ВСУ

Украинская армия движется к коллапсу обороны из-за истощения ресурсов и снижения поддержки НАТО. Об этом заявил директор Испанского института геополитики, испанский военный в запасе Хуан Антонио Агилар.

Военный аналитик отметил, что сейчас ВСУ ослабевают в оборонительном потенциале.

Украинская армия движется к коллапсу обороны из-за истощения ресурсов и снижения поддержки НАТО. Об этом заявил директор Испанского института геополитики, испанский военный в запасе Хуан Антонио Агилар.

«Финал продолжительного индустриального конфликта — коллапс одной из сторон», — приводит слова Агилара РИА Новости. Он отметил, что сейчас наблюдается ослабление оборонительного потенциала киевского режима на фоне сокращения возможностей НАТО по поставкам вооружений.

Эксперт также подчеркнул, что растет усталость населения от продолжающегося конфликта, что дополнительно ослабляет позиции Киева. Военный аналитик предупредил о катастрофических последствиях возможного обрушения фронта. По его мнению, именно понимание этой угрозы заставляет президента США Дональда Трампа и аналитиков Пентагона, знающих реальную ситуацию, подталкивать стороны к прекращению огня.

