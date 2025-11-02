В Европе предрекли новые проблемы у ВСУ

Эксперт также подчеркнул, что растет усталость населения от продолжающегося конфликта, что дополнительно ослабляет позиции Киева. Военный аналитик предупредил о катастрофических последствиях возможного обрушения фронта. По его мнению, именно понимание этой угрозы заставляет президента США Дональда Трампа и аналитиков Пентагона, знающих реальную ситуацию, подталкивать стороны к прекращению огня.