Спасатель Киселев назвал сроки окончания поисков Усольцевых в тайге

Сроки прекращения поисков Усольцевых в тайге Красноярского края зависят от нескольких факторов, сообщил в беседе с aif.ru спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
Напомним, 64-летний Сергей с 48-летней супругой Ириной и пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября. В тот день семья Усольцевых отправилась на прогулку в окрестностях горы Буратинка в живописном Кутурчинском Белогорье.
Спустя несколько дней Ирина не вышла на работу, тогда ее коллеги забили тревогу. Поиски семьи начали только 1 октября. Спустя месяц не найдено почти никаких следов семьи.
За время поисков звучали самые разные версии их исчезновения: от встречи с дикими животными до побега в другую страну. По информации СК, приоритетной остается версия о несчастном случае.
«Сроки окончания поисков — вопрос вариативный. Все зависит от того, есть ли новые детали. Например, родственники хотят, чтобы поиски продолжались. Они пишут в соответствующие инстанции, которые должны отреагировать. Другое дело, когда ищут человека, у которого нет родственников, и он оказался никому не нужен, тогда поиски будут прекращать раньше. Многое зависит от масштаба дела. К тому же, поиски как таковые полностью не прекращаются, но их масштабы сворачиваются», — пояснил эксперт.
По словам Киселева, на поиски Усольцевых уже могли потратить более миллиона рублей.
Ранее юрист Иван Соловьев сообщил, что Усольцевых могут признать умершими до весны 2026 года.