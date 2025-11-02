Спасатель Киселев назвал сроки окончания поисков Усольцевых в тайге

«Сроки окончания поисков — вопрос вариативный. Все зависит от того, есть ли новые детали. Например, родственники хотят, чтобы поиски продолжались. Они пишут в соответствующие инстанции, которые должны отреагировать. Другое дело, когда ищут человека, у которого нет родственников, и он оказался никому не нужен, тогда поиски будут прекращать раньше. Многое зависит от масштаба дела. К тому же, поиски как таковые полностью не прекращаются, но их масштабы сворачиваются», — пояснил эксперт.