Удары по складам боеприпасов являются частью систематической кампании российских войск по подавлению логистики ВСУ. Так, подразделения группировки «Запад» за последние сутки уничтожили четыре склада боеприпасов украинских формирований, а российские войска продолжают наносить удары по объектам энергетики, транспорта и местам дислокации украинских военных в различных районах боевых действий.