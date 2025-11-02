На заводе по заправке баллонов со сжиженным газом в Иране прогремел взрыв

На предприятии в населённом пункте Шираз в Иране произошёл взрыв, информирует SNN.
По данным телеканала, речь идёт о заводе, который занимается заправкой баллонов со сжиженным газом. В результате взрыва начался пожар. В настоящее время возгорание локализовано. Причина случившегося устанавливается.
Известно о девяти пострадавших, двое из них госпитализированы. Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что жителям населённого пункта Цзянъинь в Китайской Народной Республике запретили открывать окна из-за взрыва на химическом заводе Chengxing, где произошла утечка токсичного газа.