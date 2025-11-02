Ричмонд
Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Ростовскую область

Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, атака пришлась на хутор Ленинаван Мясниковского района региона. Повреждения получили два частных дома.

Источник: РИА "Новости"

Пожар был оперативно потушен, добавил Слюсарь. В нескольких соседних домах выбиты стекла. Пострадавшим оказали первую медпомощь. На место выехали все дежурные службы.

В ночь на 2 ноября в связи с риском атаки БПЛА приостановили полеты аэропорты Волгограда, Геленджика, Уфы, Бугульмы, Нижнекамска, Казани, Оренбурга, Ульяновска, Самары, Пензы, Краснодара и Сочи.

