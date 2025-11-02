Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: «Посейдон» и «Буревестник» обеспечат безопасность РФ на десятилетия

Гиперзвуковая ракета «Буревестник» и торпеда «Посейдон» — новейшее в России оружие — обеспечат безопасность России на десятилетия. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Марочко.

Эксперт считает, что новейшее оружие обеспечит безопасность России на десятилетия.

Гиперзвуковая ракета «Буревестник» и торпеда «Посейдон» — новейшее в России оружие — обеспечат безопасность России на десятилетия. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Новейшие разработки “Буревестник” и “Посейдон”, которые были испытаны накануне и о которых заявлял наш верховный главнокомандующий [Владимир Путин], на десятилетия вперед делают безопасность нашей страны просто неоспоримой, поскольку сейчас, даже в ближайшей перспективе, нет ни у одной страны мира таких разработок и изделий с такими тактико-техническими характеристиками», — цитирует ТАСС Марочко. По его словам, эти системы уникальны: они могут обходить все западные системы противодействия, даже те, кто находятся в перспективных разработках.

Ранее Путин анонсировал новое оружие раненным бойцам с фронта СВО, а не на Совбезе и не в командном пункте, поскольку посчитал, что им будет интересно знать об обеспечении безопасности страны в более широком контексте.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше