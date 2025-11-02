В Ростовской области после атаки ВСУ начался пожар, есть пострадавшие

«Из-за атаки БПЛА в хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелась легковая машина, повреждения получили два частных дома. Пожар был оперативно потушен. В нескольких соседних домах выбиты стекла», — написал губернатор в своем telegram-канале. Во время происшествия пострадали два человека, им оказали первую медпомощь.