В Ростовской области после атаки ВСУ начался пожар, есть пострадавшие

На место выехали все дежурные службы.
После атаки украинского беспилотника в Ростовской области произошел пожар в хуторе, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Из-за атаки БПЛА в хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелась легковая машина, повреждения получили два частных дома. Пожар был оперативно потушен. В нескольких соседних домах выбиты стекла», — написал губернатор в своем telegram-канале. Во время происшествия пострадали два человека, им оказали первую медпомощь.
