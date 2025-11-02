Ричмонд
Слюсарь: из-за атаки БПЛА в Ростовской области ранены два человека

Губернатор уточнил, что повреждения получили два жилых дома, загорелся автомобиль.

Источник: Аргументы и факты

Два человека пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.

Губернатор уточнил, что повреждения получили два жилых дома, загорелся легковой автомобиль, в ряде зданий были выбиты стёкла.

«Из-за атаки БПЛА в хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелась легковая машина, повреждения получили два частных дома. Пожар был оперативно потушен. В нескольких соседних домах выбиты стёкла. К сожалению, ранения получили два человека. Им оказана первая медицинская помощь», — написал Слюсарь в Telegram.

Он отметил, что российские военные продолжают отражать атаку беспилотников ВСУ.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что военнослужащие РФ уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в Миллеровском и Шолоховском районах.

