Два человека пострадали из-за атаки БПЛА на Ростовскую область

Два человека пострадали в результате атаки беспилотника (БПЛА) на хутор Ленинаван в Мясниковском районе Ростовской области. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, дрон вызвал возгорание легковой машины, а также повредил два частных дома. Пожар оперативно потушили. В нескольких соседних домах выбиты стекла. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.

На месте работают все дежурные службы, информация о последствиях уточняется. Губернатор призвал жителей быть предельно осторожными, так как военные продолжают отражать воздушную атаку.

— Военные продолжают отражать воздушную атаку врага. Прошу быть предельно осторожными, — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали три мирных жителя, среди которых двое 15-летних братьев.

