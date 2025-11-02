Ричмонд
Два человека получили ранения после атаки беспилотников ВСУ в Ростовской области

В Ростовской области два человека получили ранения в результате атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

При воздушном налёте ВСУ также были повреждены несколько частных домов и загорелся легковой автомобиль. Глава региона уточнил, что пожар удалось оперативно потушить.

«Из-за атаки БПЛА в хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелась легковая машина, повреждения получили два дома. В нескольких соседних домах выбиты стекла. К сожалению, ранения получили два человека. Им оказана первая медицинская помощь», — написал он в Telegram.

Слюсарь добавил, что на место происшествия выехали все дежурные службы, а военные продолжают отражать вражеские атаки в небе над регионом. Информация о последствиях на земле уточняется.

Ранее Life.ru писал, что в Туапсе обломки дрона ВСУ попали в жилой дом. Фрагменты БПЛА пробили окна третьего этажа многоквартирного дома, обошлось без пострадавших.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

