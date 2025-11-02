Ричмонд
Губернатор Слюсарь: два человека ранены из-за атаки БПЛА ВСУ под Ростовом

В хуторе Ленинаван Ростовской области из-за атаки БПЛА двое человек получили ранения.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о двух пострадавших в ходе атаки беспилотного летательного аппарата на хутор Ленинаван.

Кроме этого, в ходе атаки дрона в хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелась машина, повреждены два дома, а в нескольких других выбило окна. Пожар оперативно ликвидировали.

«К сожалению, ранения получили два человека. Им оказана первая медицинская помощь», — проинформировал глава региона в Telegram-канале.

По уточнениям губернатора, на место происшествия уже направлены все оперативные службы. Подробности о последствиях на земле уточняются. Военные продолжают отражение воздушной атаки, жителям рекомендуется соблюдать осторожность.

Ранее из-за атаки украинских дронов в Ростове-на-Дону произошли пожары на верхних этажах двух многоэтажек.

