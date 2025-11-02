Губернатор Слюсарь: два человека ранены из-за атаки БПЛА ВСУ под Ростовом

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о двух пострадавших в ходе атаки беспилотного летательного аппарата на хутор Ленинаван.
Кроме этого, в ходе атаки дрона в хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелась машина, повреждены два дома, а в нескольких других выбило окна. Пожар оперативно ликвидировали.
«К сожалению, ранения получили два человека. Им оказана первая медицинская помощь», — проинформировал глава региона в Telegram-канале.
По уточнениям губернатора, на место происшествия уже направлены все оперативные службы. Подробности о последствиях на земле уточняются. Военные продолжают отражение воздушной атаки, жителям рекомендуется соблюдать осторожность.
Ранее из-за атаки украинских дронов в Ростове-на-Дону произошли пожары на верхних этажах двух многоэтажек.