Миллионные счета: эксперт оценил, во сколько обходятся поиски Усольцевых

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавшей в суровой тайге месяц назад. Эта история обросла не только многочисленными версиями — от трагической до криминальной, — но и серьезными финансовыми вопросами.
По мнению экспертов, на масштабную операцию уже потрачено не менее миллиона рублей, и в случае, если исчезновение окажется инсценировкой, эти средства могут быть взысканы с самой семьи.
Исчезновение без следа: как все начиналось.
64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября.
В тот день семья отправилась на, казалось бы, безобидную прогулку в окрестностях горы Буратинка в живописном, но безлюдном Кутурчинском Белогорье. Их видели в последний раз, когда они направлялись в небольшой поход к скале.
Тревогу забили лишь спустя несколько дней, когда Ирина не вышла на работу. Ее коллеги, не сумев дозвониться, связались с сыном женщины — Данилом Баталовым.
Активные поиски, в которые были вовлечены родственники, волонтеры и профессиональные спасатели, начались только 1 октября.
Масштабная операция и ее стоимость.
Прошел уже целый месяц, но усилия сотен людей пока не увенчались успехом. За это время не было найдено почти никаких следов пропавших, несмотря на титанические усилия.
При поиске были задействованы около 1,5 тысячи волонтеров, беспилотники, авиация, квадроциклы.
Такая концентрация сил и техники не могла не отразиться на бюджете поисков. По мнению спасателя и преподавателя Центральной школы инструкторов альпинизма Дениса Киселева, на поиски семьи Усольцевых потрачено не менее миллиона рублей.
«Любые спасательные работы — это абсолютно не маленькие суммы. Все зависит от количества привлеченных людей и техники. В этом случае, полагаю, не идет речь даже о том, чтобы это были сотни тысяч рублей. Я думаю, гораздо больше», — отметил специалист.
Юридические последствия: кто должен платить?
Параллельно с поисками развивается и юридическая дискуссия о том, на ком может лежать финансовое бремя этой дорогостоящей операции. По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, с пропавшей семьи Усольцевых могут взыскать средства, потраченные на их поиски, но при определенных условиях.
Ключевым моментом здесь является причина исчезновения. Если выяснится, что оно было умышленным и не связанным с непредвиденными обстоятельствами, счет может быть предъявлен Усольцевым.
Юрист акцентировал внимание на отсутствии страховки, что является важным нюансом.
«Туроператоры при продаже туров по сложным природным маршрутам могут предлагать застраховать риски, связанные с поисково-спасательными операциям. В случае с Усольцевыми никаких страховок не оформлялось. Если Усольцевы будут обнаружены и выяснится, что их пропажа произошла в результате их умышленных действий и не была связана с природными и погодными обстоятельствами, то суммы, потраченные на многодневную поисковую операцию, могут быть предъявлены им к компенсации», — подчеркнул он.
Версии и сроки поисков.
За время расследования звучали самые разные предположения: от банального несчастного случая, например, встречи с медведем или падения в горной местности, до побега семьи в другую страну. Некоторые источники связывали исчезновение с грозящей бизнесу Сергея Усольцева проверкой.
Следственный комитет, однако, пока склоняется к версии о несчастном случае, хотя и не исключает других вариантов, включая тот, что, Усольцевы до сих пор живы.
Вопрос о том, как долго могут продолжаться поиски, остается открытым. Как пояснил Денис Киселев, сроки прекращения поисков Усольцевых в тайге Красноярского края зависят от нескольких факторов.
Эксперт отметил, что важную роль играет настойчивость родственников.
«Сроки окончания поисков — вопрос вариативный. Все зависит от того, есть ли новые детали. Например, родственники хотят, чтобы поиски продолжались. Они пишут в соответствующие инстанции, которые должны отреагировать. Многое зависит от масштаба дела. К тому же, поиски как таковые полностью не прекращаются, но их масштабы сворачиваются», — пояснил он.
В ожидании чуда.
Несмотря на сложные погодные условия, которые с каждым днем все больше сокращают «окно возможностей» для спасателей, поиски семьи Усольцевых продолжаются.
Эта история стала не просто новостным поводом, а драмой, которая вскрыла целый пласт проблем — от организации спасательных работ в труднодоступной местности до юридических и финансовых последствий подобных инцидентов.
Миллион рублей, полторы тысячи человек, десятки единиц техники и месяц напряженной работы — такова на сегодняшний день цена надежды на спасение одной семьи.
Остается верить, что эта надежда окажется не напрасной, и тайга все же отпустит Усольцевых живыми, какими бы ни были причины их долгого отсутствия.
Ранее в поведении сына Усольцевой заметили ряд странностей.