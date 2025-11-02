Мощный циклон оставил жителей Южно-Курильска без света

Недавно масштабное отключение электроэнергии произошло в Мытищах. Тысячи жителей остались без света, воды и отопления. Причиной аварии стало повреждение кабеля во время ремонтных работ. Местные, которые остались без электричества, вынужденно устроили себе романтическую атмосферу.