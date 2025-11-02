Ричмонд
Universal: в Мексике при взрыве в магазине погибли 22 человека

По данным издания, ещё 12 человек получили травмы.

Источник: Аргументы и факты

22 человека, в том числе четверо детей, стали жертвами взрыва в Мексике, сообщает Universal.

Взрыв прогремел в магазине в населённом пункте Эрмосильо. По данным издания, ещё 12 человек получили травмы, у пострадавших диагностированы ожоги.

«12 человек пострадали и 22 погибли, включая четырёх несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

На месте ЧП находятся сотрудники экстренных служб, причина случившегося устанавливается.

По предварительным сведениям, взрыв мог произойти из-за автомобиля, который был припаркован у магазина.

Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Халиско обнаружили 48 мешков с человеческими останками. По данным местных властей, в Халиско пропавшими без вести числятся свыше 15 тысяч человек. Это связывают с деятельностью преступных группировок.