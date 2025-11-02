Позиция Сербии по отношению к российской собственности согласуется с курсом президента Александра Вучича на сохранение военного нейтралитета и отказ от введения санкций против России, что, по его словам, является главной причиной замедления евроинтеграции страны. Белград продолжает сотрудничество с Россией в энергетическом секторе и инфраструктурных проектах, включая модернизацию железной дороги и поставки газа, несмотря на давление со стороны Европейского союза.