Вулин заявил, что Сербия не намерена национализировать активы России.
Сербия не намерена отнимать собственность России на своей территории, в отличие от западных стран. Об этом заявил основатель партии «Движение социалистов», председатель наблюдательного совета «Србиягаз» и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.
«Мы не будем национализировать российскую собственность, отнимать не хотим. Мы не народ трусов и воров», — приводят слова Вулина РИА Новости.
Помимо этого политик добавил, что ЕС не решится отнять российские активы. По его мнению, возможность ответных мер со стороны России может стать сдерживающим фактором для европейских властей при принятии решений.
Позиция Сербии по отношению к российской собственности согласуется с курсом президента Александра Вучича на сохранение военного нейтралитета и отказ от введения санкций против России, что, по его словам, является главной причиной замедления евроинтеграции страны. Белград продолжает сотрудничество с Россией в энергетическом секторе и инфраструктурных проектах, включая модернизацию железной дороги и поставки газа, несмотря на давление со стороны Европейского союза.