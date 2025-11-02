Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы не народ воров»: в Сербии обозначили позицию по присваиванию российских активов

Сербия не намерена отнимать собственность России на своей территории, в отличие от западных стран. Об этом заявил основатель партии «Движение социалистов», председатель наблюдательного совета «Србиягаз» и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.

Вулин заявил, что Сербия не намерена национализировать активы России.

Сербия не намерена отнимать собственность России на своей территории, в отличие от западных стран. Об этом заявил основатель партии «Движение социалистов», председатель наблюдательного совета «Србиягаз» и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.

«Мы не будем национализировать российскую собственность, отнимать не хотим. Мы не народ трусов и воров», — приводят слова Вулина РИА Новости.

Помимо этого политик добавил, что ЕС не решится отнять российские активы. По его мнению, возможность ответных мер со стороны России может стать сдерживающим фактором для европейских властей при принятии решений.

Позиция Сербии по отношению к российской собственности согласуется с курсом президента Александра Вучича на сохранение военного нейтралитета и отказ от введения санкций против России, что, по его словам, является главной причиной замедления евроинтеграции страны. Белград продолжает сотрудничество с Россией в энергетическом секторе и инфраструктурных проектах, включая модернизацию железной дороги и поставки газа, несмотря на давление со стороны Европейского союза.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше