Немецкий журналист обвинил власть Украины в бездействии в проблемах со светом

По словам журналиста, украинцы боятся, что останутся зимой без света и тепла.
Жители Украины боятся, что останутся без тепла и света зимой из-за бездействия властей. Об этом заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер в интервью.
«Я в Киеве тоже очень сильно ощущаю, когда общаюсь с людьми на улице. То там, то здесь происходят отключения электроэнергии», — сказал журналист в беседе с Die Welt на YouTube. Он добавил, что многие жители Украины «устали от сложившейся ситуации» на фронте и заявлений президента США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия.
Ранее политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что европейские страны не смогут обеспечить Украину необходимым трансформаторным оборудованием для восстановления энергетики. По его словам, предприятия, которые выпускали такое оборудование, ликвидированы, а технические стандарты отличаются от украинских. В стране продолжаются аварийные отключения электричества во всех регионах. На фоне возобновившихся блэкаутов генераторы и зарядные станции на Украине подорожали на 60%, писали в СМИ.