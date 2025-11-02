При нападении на пассажиров поезда в Англии пострадали десять человек

По меньшей мере десять человек пострадали в результате нападения вооружённых ножами лиц на пассажиров поезда в восточной части Англии, сообщила британская полиция.
Ранее телеканал Sky News проинформировал, что правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в этом нападении. Уточнялось, что поезд, в котором произошёл инцидент, направлялся в город Хантингдон.
В полиции отметили, что в результате происшествия никто не погиб.
«Десять человек были госпитализированы, девять из них, предположительно, получили ранения, опасные для жизни», — сказано в заявлении ведомства.
Ещё один пациент получил ранения, которые не представляют угрозу. Расследованием случившегося занимаются, в частности, контртеррористические подразделения полиции.
Напомним, в начале октября мужчина напал с ножом на прихожан синагоги в британском городе Манчестере. Сообщалось о четверых пострадавших. Подозреваемого в нападении ликвидировали сотрудники полиции.