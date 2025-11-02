Огонь уничтожил четыре машины и снегоход в Красноярском крае

Пожарные Красноярского края потушили 14 возгораний за сутки, два из них обернулись значительным ущербом. Обошлось без человеческих жертв.
В селе Малое-Нахвальское, что в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе, огнем были уничтожены хозяйственные постройки и легковой автомобиль. Пламя распространилось на площади 218 квадратных метров. С ним боролись восемь человек, включая сотрудников МЧС и добровольцев. Им потребовались три единицы спецтехники. Предположительной причиной происшествия названо короткое замыкание электропроводки.
Еще один серьезный пожар произошел в эвенкийском селе Ванавара, с нм удалось справиться восьми пожарным с помощью двух спецмашиин. Там загорелся большой гараж на площади 25 квадратных метров, и в огне оказались три автомобиля и снегоход.
Пострадал хозяин бокса, ему понадобилась помощь медиков. По предварительной версии, к инциденту привело самовозгорание паров топлива в момент открытия канистры.