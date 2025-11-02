«На поиски потратили не меньше миллиона рублей»: сколько еще будут проверять тайгу, где пропали Усольцевы

Перед тем как отправиться в поселок Кутурчин, семья Усольцевых остановилась на турбазе, где их в последний раз видели свидетели. Следующим утром их путешествие было продолжено. Один из сотрудников турбазы сообщил, что члены семьи детально расспрашивали его о маршруте к горам Буратинка и Мальвинка. Особенный интерес у Ирины вызвал так называемый камень желаний, который находится у подножия горы Мальвинка. Усольцевы неоднократно подчеркивали, что собираются посетить данный объект без сопровождения. После окончания разговора семья села в автомобиль и больше об их точном местоположении ничего неизвестно.