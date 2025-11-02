14 возгораний устранили в Красноярском крае за прошедшие сутки

В селе Малое Нахвальское Большемуртинско-Сухобузимского муниципального округа огонь охватил хозяйственные постройки и легковой транспорт, общая площадь пожара составила 218 кв.м. Тушение проводили восемь спасателей с привлечением трёх единиц спецтехники, включая добровольческие силы. Первоначальная версия причины происшествия — неисправность электропроводки.
В селе Ванавара Эвенкийского округа пламя охватило гараж, повредив его конструкции и находившиеся внутри три автомобиля и снегоход на площади 25 кв.м. Пострадал один человек. По предварительным данным, вероятной причиной возгорания стала вспышка паров бензина при открывании канистры.
Кроме того пожарно-спасательным подразделениям пришлось выезжать на помощь при восьми дорожно-транспортных происшествиях.
Также поступило сообщение о гибели мужчины на реке Мана близ села Кой Манско-Уярского муниципального округа. Следственными органами проводятся необходимые процессуальные действия.