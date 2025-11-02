14 возгораний устранили в Красноярском крае за прошедшие сутки

В селе Ванавара Эвенкийского округа пламя охватило гараж, повредив его конструкции и находившиеся внутри три автомобиля и снегоход на площади 25 кв.м. Пострадал один человек. По предварительным данным, вероятной причиной возгорания стала вспышка паров бензина при открывании канистры.