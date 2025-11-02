Пять коробок советских патронов нашли у пассажира на вокзале в Хабаровске

50-летнего местного жителя задержали сотрудники транспортной полиции во время проверки багажа. Интроскоп показал в сумке мужчины пять коробок с боеприпасами, схожими с патронами к нарезному оружию. Он пояснил, что нашёл патроны во время ремонта квартиры и сначала хотел их выбросить, но затем передумал и решил оставить у себя.