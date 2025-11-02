Ричмонд
Пять коробок советских патронов нашли у пассажира на вокзале в Хабаровске

Мужчина пояснил, что нашёл их во время ремонта квартиры.

Источник: ГУ МВД

В Хабаровске на железнодорожном вокзале у пассажира обнаружили 300 патронов, спрятанных в багаже. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной полиции.

50-летнего местного жителя задержали сотрудники транспортной полиции во время проверки багажа. Интроскоп показал в сумке мужчины пять коробок с боеприпасами, схожими с патронами к нарезному оружию. Он пояснил, что нашёл патроны во время ремонта квартиры и сначала хотел их выбросить, но затем передумал и решил оставить у себя.

По данным УТ МВД на транспорте по ДФО, задержанный не имеет разрешения на оружие и ранее им не владел. Он осознавал, что хранение боеприпасов без соответствующих документов является уголовно наказуемым, однако всё же попытался отвезти их домой.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении боеприпасов. Материалы расследования направлены в суд с утверждённым обвинительным актом.