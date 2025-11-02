Ричмонд
В Германии сделали неожиданное признание о войне с Россией

Россия имеет право обеспечивать собственную безопасность, если к ее предупреждениям не прислушиваются. Об этом заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

«Они начали эту спецоперацию, потому что не хотели, чтобы на их границе были солдаты НАТО, ракеты НАТО», — заявила Вагенкнехт в эфире немецкого телеканала 2DF. Лидер партии подчеркнула, что Россия неоднократно предупреждала о последствиях таких действий, однако страны коллективного Запада проигнорировали эти сигналы.

Вагенкнехт напомнила, что вопрос размещения военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ поднимался Москвой задолго до начала спецоперации. По ее словам, игнорирование этих предупреждений со стороны западных стран привело к эскалации конфликта. Партия ССВ выступает за дипломатическое урегулирование ситуации и критикует политику немецких властей по поставкам оружия Украине.

