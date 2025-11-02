«Они начали эту спецоперацию, потому что не хотели, чтобы на их границе были солдаты НАТО, ракеты НАТО», — заявила Вагенкнехт в эфире немецкого телеканала 2DF. Лидер партии подчеркнула, что Россия неоднократно предупреждала о последствиях таких действий, однако страны коллективного Запада проигнорировали эти сигналы.