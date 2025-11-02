В Турции основатель криптобиржи Thodex найден мертвым в тюрьме

В Турции обнаружен мертвым основатель обанкротившейся криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер, передает NTV.
Сообщается, что Озер находился под арестом по обвинению в мошенничестве. Он содержался в одиночной камере в тюрьме закрытого типа в городе Текирдага. Тело мужчины нашли у двери в ванную, после чего отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
Озер возглавлял Thodex с момента основания в 2017 году и до 2021 года. После того как криптобиржа потерпела крах, он уехал в Албанию. В 2022 году он был задержан, а в 2023 году экстрадирован в Турцию.
Суд признал его виновным в мошенничестве и создании преступной группировки. Озер был приговорен к 11 196 годам лишения свободы. При этом мужчина утверждал, что он невиновен и что его подставили. В январе 2025 года апелляционный суд отменил приговор мужчине, но оставил его под арестом по обвинению в мошенничестве.
