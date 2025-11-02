Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми из-за утечки с утра отключили воду на Гайве

Полтора десятка домов в микрорайоне остались без водоснабжения.

Источник: Аргументы и факты

Полтора десятка домов в микрорайоне Гайва остались без воды утром 2 ноября, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города Перми.

По данным ведомства, причиной отключения стала утечка из земли по адресу ул. Янаульская, 18 — она произошла в 05:35 2 ноября. Из-за утечки водоснабжения лишились дома по следующим адресам:

ул. Янаульская, 15, 17, 19, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А;

ул. Толбухина, 33;

правый ввод на ж/д Янаульская, 18;

В ЕДДС Перми уточнили, что на месте утечки проводит работы «Новогор-Прикамье».

Подать заявку на завод воды, а также узнать последние данные по поводу отключения можно по номеру 2−100−680.