В Перми из-за утечки с утра отключили воду на Гайве

Полтора десятка домов в микрорайоне Гайва остались без воды утром 2 ноября, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города Перми.
По данным ведомства, причиной отключения стала утечка из земли по адресу ул. Янаульская, 18 — она произошла в 05:35 2 ноября. Из-за утечки водоснабжения лишились дома по следующим адресам:
ул. Янаульская, 15, 17, 19, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А;
ул. Толбухина, 33;
правый ввод на ж/д Янаульская, 18;
В ЕДДС Перми уточнили, что на месте утечки проводит работы «Новогор-Прикамье».
Подать заявку на завод воды, а также узнать последние данные по поводу отключения можно по номеру 2−100−680.