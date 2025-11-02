Друзья решили прокатиться на лодке, но прогулка обернулась трагедией: людей ищут до сих пор

В Новосибирской области перевернулась лодка с четырьмя людьми. По предварительной информации, один погиб, а еще двоих до сих пор ищут. Об этом пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на Восточный межрегиональный СУ СК РФ.
Как отмечает издание, инцидент произошел на реке Обь в Болотнинском районе. Там 1 ноября компания друзей решила прокатиться на лодке, но в какой-то момент, по непонятным причинам, судно перевернулось. В итоге, все четверо оказались в холодной воде.
На место оперативно прибыли спасатели, полиция и следователи. Однако в результате первоначальных поисков удалось спасти лишь одного человека. Еще один погиб. Двое до сих пор числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются до сих пор.
«Следователем Новосибирского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта)», — сообщил СК.
Похожий инцидент недавно произошел на реке Северный Донец в Ростовской области. Там перевернулась лодка с тремя рыбаками. Один из них смог выбраться самостоятельно, а второй погиб. Поиски третьего мужчины продолжаются до сих пор.