Челябинскую больницу заставили заплатить более 7 млн поставщикам лекарств и продуктов

В Челябинской области больницу заставили заплатить более 7 млн рублей поставщикам лекарств и продуктов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Речь идет про районную больницу Аши.
Медучреждение имеет задолженность перед субъектами предпринимательской деятельности по исполненным государственным контрактам на поставку продуктов питания, лекарственных препаратов, расходных материалов для оказания медицинской помощи на общую сумму свыше 7 млн рублей.
Прокурором главному врачу внесено представление об устранении нарушений закона.
«После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед хозяйствующими субъектами полностью погашена», — рассказали в Генпрокуратуре РФ.