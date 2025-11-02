В Ростове из-за атаки ВСУ пострадал детский сад

Из-за атаки дронов ВСУ в детском саду выбило окна.
В Первомайском районе Ростова-на-Дону из-за атаки беспилотников пострадал детский сад. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин.
«Ударной волной выбило стекла в детском саду», — написал Скрябин в своем telegram-канале. Он уточнил, что также из-за атаки произошло возгорание сухой растительности.
В сообщении также сообщается, что экстренные службы оперативно потушили возгорание. Пострадавших жителей нет. Место происшествия осмотрели представители администрации района.