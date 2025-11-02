Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили за ночь 164 украинских БПЛА

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что за прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно нейтрализовали и перехватили значительное количество воздушных угроз. По данным ведомства, всего было сбито или перехвачено 164 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Источник: Life.ru

Представители ведомства уточнили, что география перехватов была обширной. Они заявили, что дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 32 аппарата над Краснодарским краем, 26 — над Крымом и 20 — над Брянской областью. Кроме того, сообщалось о девяти сбитых БПЛА над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями каждый, шести — над Липецкой областью и пяти — над Воронежской областью. В Белгородской, Курской и Тульской областях было зафиксировано по два перехваченных беспилотника. Особо было отмечено, что 39 БПЛА были уничтожены над Чёрным морем и ещё три — над Азовским морем.

Напомним, что за позапрошлую ночь российские силы ПВО нейтрализовали 98 украинских беспилотников над 11 регионами страны. По данным Минобороны ведомства, перехват и уничтожение дронов производились с 23:00 31 октября до 07:00 1 ноября.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше