Скончалась челябинка, впавшая в кому после бариатрической операции

В Челябинске ушла из жизни Светлана Гришечкина, женщина ранее перенесла бариатрическую операцию и впала в кому. О смерти матери корреспонденту chel.aif.ru рассказала дочь женщины, Алёна Аполонская.
«К сожалению, ушла из жизни наша мамочка, — рассказала Алёна. — Она долго боролась, но сердце не выдержало».
Напомним, на операцию по уменьшению желудка счастливая жена, мама и бабушка Светлана Гришечкина решилась не сразу. 61-летняя челябинка пыталась самостоятельно справиться с лишними килограммами, однако вес не уходил. Светлана весила около 120 кг. И врачи всех специальностей рекомендовали сброс веса.
Светлана признавалась дочерям, что боится не проснуться после хирургического вмешательства. Бариатрическая операция ей была одобрена врачами после прохождения обследований.
Операция прошла в областной клинической больнице № 3, однако женщина впала после неё в кому. Дочери Гришечкиной возили маму по специалистам, нанимали реабилитолога, но добиться улучшения не удалось.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 118 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Следствие изъяло медицинские документы, допрашивает свидетелей, проводятся экспертизы.
По словам Алёны Аполонской, извинений им не принесли.