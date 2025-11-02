Скончалась челябинка, впавшая в кому после бариатрической операции

Напомним, на операцию по уменьшению желудка счастливая жена, мама и бабушка Светлана Гришечкина решилась не сразу. 61-летняя челябинка пыталась самостоятельно справиться с лишними килограммами, однако вес не уходил. Светлана весила около 120 кг. И врачи всех специальностей рекомендовали сброс веса.