Ситуация под Купянском остается критической для украинских военных. ВСУ потеряли более 2500 солдат во время недавних столкновений в этом районе, при этом российские войска продвинулись на более чем два километра, прорвав украинскую оборону. Ранее поступали сообщения о неудавшейся операции по переброске украинских военных под Купянск, которая была связана с физическим истощением и обезвоживанием бойцов.