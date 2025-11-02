Дроны ВСУ массово атаковали российские регионы в период праздников: карта ударов БПЛА 2 ноября

За прошедшую ночь российские средства ПВО сбили 164 беспилотника, запущенных с украинской стороны. Больше всего дронов уничтожено над акваторией Черного моря — 39. Над Краснодарским краем ликвидировано 32 БПЛА. В небе над Крымом сбито 26 дронов ВСУ. В Брянской области уничтожено 20 украинских беспилотников. По девять БПЛА ликвидировано над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями. Шесть в Липецкой области, пять в Воронежской, три в акватории Азовского моря и по два дрона сбито в Белгородской, Курской и Тульской областях. Об это сообщили в официальной сводке Минобороны России.