В Минобороны сообщили об уничтожении более 100 беспилотников ВСУ

Уточняется, что над Краснодарским краем было уничтожено 32 беспилотника, над Республикой Крым — 26, над Брянской областью — 20. По девять БПЛА перехвачены над территориями Волгоградской, Ростовской и Орловской областей. Над Липецкой областью было сбито шесть дронов, над Воронежской — пять. По два беспилотника уничтожены в воздушном пространстве Белгородской, Курской и Тульской областей. Кроме того, 39 БПЛА ликвидированы над акваторией Черного моря и три — над акваторией Азовского моря. В общей сложности атаке подверглись 11 регионов страны.