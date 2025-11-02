Три самолета, выполнявших рейсы в Самару, ушли на запасной аэродром

Три самолета, следовавших в Самару, были перенаправлены на запасной аэродром из-за ограничений в работе аэропорта «Курумоч», сообщает Росавиация.
Ранее агентство информировало о введении ограничений в работе аэропортов Пензы и Самары, которые были сняты в 06:18 по московскому времени.
«В период действия временных ограничений три самолета, выполнявшие рейсы в Самару, были направлены на запасной аэродром», — отмечается в сообщении.
Ранее временные ограничения на выпуск и прием самолетов были установлены в воздушных гаванях Бугульмы и Нижнекамска.