Десять человек ранены во время нападения с ножом в поезде в Великобритании

По словам очевидцев, мужчина в черном ходил по поезду и наносил пассажирам удары большим ножом. Один из свидетелей рассказал, что «кровь была повсюду», и люди в попытках убежать от нападавшего падали друг на друга. Другой очевидец сообщил, что полиция применила к мужчине с ножом электрошокер.