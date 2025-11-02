Ричмонд
Суд взыскал 1,5 миллиона с водителя, повредившего Aurus управделами президента

В Москве суд взыскал 1,5 миллиона рублей с водителя, который повредил в аварии машину Aurus Senat управделами президента. Это следует из материалов дела, пишут СМИ.

Aurus линейки Senat стоит от 40−50 миллионов рублей.

«Взыскать с… в пользу ущерб в размере 1,5 миллиона рублей, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия», — пишет РИА Новости со ссылкой на документ. По данным издания, иск был подан ФГБУ "2 и принят к производству в конце марта. Ответчика также обязали компенсировать расходы на независимую экспертизу, услуги почты и оплату госпошлины.

Рестайлинговая версия автомобиля Aurus Senat представили на инагурации президента Владимира Путина в 2024 году. Стоимость таких машин начинается от 40−50 миллионов рублей.