Суд взыскал 1,5 миллиона с водителя, повредившего Aurus управделами президента

«Взыскать с… в пользу ущерб в размере 1,5 миллиона рублей, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия», — пишет РИА Новости со ссылкой на документ. По данным издания, иск был подан ФГБУ "2 и принят к производству в конце марта. Ответчика также обязали компенсировать расходы на независимую экспертизу, услуги почты и оплату госпошлины.