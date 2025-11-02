Что происходит с авиарейсами в России 2 ноября 2025: онлайн-табло, задержки и отмены

На 2 ноября 2025 года в России введены временные ограничения в работе более тринадцати аэропортов. Речь идет о крупнейших транспортных узлах страны, что существенно влияет на авиатранспортировку пассажиров как на внутренних, так и на международных маршрутах. Ограничения касаются приема и отправки воздушных судов, что приводит к массовым задержкам и отменам рейсов.