В Мурманске пять вагонов сошли с рельсов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пять вагонов сошли с рельсов на станции Комсомольск-Мурманский в Мурманске, разлива нефтепродуктов не допущено, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.