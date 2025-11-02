Ричмонд
В Волгоградской области отразили атаку беспилотников на объекты энергетики

Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области в ночь на 2 ноября 2025 года предотвратили атаку БПЛА. Системы ПВО успешно отразили удар, направленный на важные объекты региона. Информацию об этом утром подтвердил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, целью беспилотников стала энергетическая инфраструктура. Глава региона отметил, что атака носила массированный характер. Несмотря на это, благодаря слаженной работе военных все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Самое главное, что в результате ночного происшествия удалось избежать жертв и пострадавших среди населения. Также не зафиксировано никаких повреждений на земле. Все объекты энергетической системы и другие предприятия продолжают свою работу в обычном режиме.

Власти региона держат ситуацию на контроле. Оперативные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности для обеспечения безопасности жителей.

