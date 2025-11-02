«Забивали до смерти и отрезали уши»: как в 90-е тюменские бандиты охотились на вахтовиков

«Нападения на нефтяников стали часто происходить примерно в конце 80-х. Я имею ввиду, именно в районе железнодорожного вокзала. Зарплаты у вахтовиков были в несколько раз выше средних как по городу, так и по Союзу. Этот факт был общеизвестен, и никак не мог пройти мимо преступников, которые начали чуть ли не круглосуточно дежурить возле Привокзальной площади. Чаще всего мужиков просто избивали и отбирали деньги в соседних подворотнях. На моей памяти был случай, когда у одного из вахтовиков отобрали даже верхнюю одежду и билет домой. Нам стало его жалко, мы с ребятами скинулись деньгами и купили ему место в плацкарте», — рассказал агентству один из ветеранов милиции.