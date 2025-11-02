Ричмонд
В Пермском крае введен режим беспилотной опасности

В Пермском крае в 11:15 2 ноября введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в региональном Минтербезе.

Пермяков призвали соблюдать бдительность.

«В Пермском крае введен режим “Беспилотная опасность”. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике», — сообщает краевое министерство территориальной безопасности в telegram-канале.

Ранее аналогичный режим был введен 17 октября, когда региональные власти также оповестили оперативные службы и призвали граждан сохранять спокойствие и быть внимательными.