В Орле обломки дрона ВСУ повредили остекления зданий и машины

Обломки упавших в Орле дронов Вооруженных сил Украины повредили остекления жилых домов и машины. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.
Известно, что всего за минувшую ночь силы ПВО ликвидировали семь украинских дронов, которые пытались атаковать регион.
«В результате падения обломков повреждено остекление нескольких зданий в городе Орле, личный автотранспорт, хозяйственные постройки», — указал политик в публикации.
При этом Клычков отметил, что среди местных жителей пострадавших нет. На территориях, где произошли инциденты, продолжают работу специалисты МЧС и представители правоохранительных органов.
Недавно Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО пресекли массированную атаку БПЛА армии Украины. Всего над регионами России было сбито 164 беспилотных аппарата.