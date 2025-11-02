Ричмонд
В Орле обломки дрона ВСУ повредили остекления зданий и машины

В результате падения обломков украинских БПЛА никто из жителей Орла не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Обломки упавших в Орле дронов Вооруженных сил Украины повредили остекления жилых домов и машины. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

Известно, что всего за минувшую ночь силы ПВО ликвидировали семь украинских дронов, которые пытались атаковать регион.

«В результате падения обломков повреждено остекление нескольких зданий в городе Орле, личный автотранспорт, хозяйственные постройки», — указал политик в публикации.

При этом Клычков отметил, что среди местных жителей пострадавших нет. На территориях, где произошли инциденты, продолжают работу специалисты МЧС и представители правоохранительных органов.

Недавно Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО пресекли массированную атаку БПЛА армии Украины. Всего над регионами России было сбито 164 беспилотных аппарата.

